Эксклюзив: нам показали российский электромобиль «Атом»

Испытания электромобиля будут проходить до конца 2024 года. В течение этого времени в Набережных Челнах, а также на полигоне НАМИ в Московской области будут тестироваться и калиброваться шасси, рулевой орган управления, системы торможения и термостатирования, работа электропривода и система ADAS.
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