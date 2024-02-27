Эксклюзив: нам показали российский электромобиль «Атом»

Испытания электромобиля будут проходить до конца 2024 года. В течение этого времени в Набережных Челнах, а также на полигоне НАМИ в Московской области будут тестироваться и калиброваться шасси, рулевой орган управления, системы торможения и термостатирования, работа электропривода и система ADAS.