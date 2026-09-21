Экономист Абрамов: морковь в России подешевела почти на 13% за неделю

Морковь в российских магазинах подешевела на 12,5% за неделю с 12 по 19 сентября, а белый хлеб — на 4,3%, рассказал «Газете.
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