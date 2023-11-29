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Приятельские отношения в прошлом: план Зеленского устранить Залужного

Приятельские отношения в прошлом: план Зеленского устранить Залужного

 Согласно его заявлению, Зеленский и его команда пытается устранить соперника. Сообщается, что автор не понимает опасений Зеленского перед Залужным и его предполагаемой попыткой с большим трудом занять выгодное место президента Украины.

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