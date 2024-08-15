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Что делать при диарее

Что делать при диарее

Иногда её вызывают даже здоровые привычки — например, бег.   Диарея — это нормально. Рано или поздно с ней сталкиваются абсолютно все, и в большинстве случаев понос благополучно проходит сам собой — в течение дня или двух.

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