Что делать при диарее

Иногда её вызывают даже здоровые привычки — например, бег. Диарея — это нормально. Рано или поздно с ней сталкиваются абсолютно все, и в большинстве случаев понос благополучно проходит сам собой — в течение дня или двух.
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