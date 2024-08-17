"Для меня смешно было представить!": Напарник Камалы Харрис привёл странный аргумент против Трампа

Сторонник Камалы Харрис Тим Уилц сообщил, что кандидатка на пост президента от демократов когда-то работала в Макдональдсе и привёл странный аргумент против кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа.
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