Волга Ульяновск – Машук-КМВ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая Лига, 1 июня 2025

В воскресенье, 1 июня, сыграют Волга Ульяновск и Машук-КМВ в рамках Второй Лиги по футболу (ФНЛ-2. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.