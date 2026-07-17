Председатель Следственного комитета России поручил доложить по информации о мошеннических действиях при организации отдыха жителей Москвы и Свердловской области

В сюжетах правовых программ на федеральных каналах сообщалось, что в Москве и Екатеринбурге десятки клиентов пострадали от противоправных действий турагента, которая брала предоплату за туристические поездки, но вместо этого предоставляла поддельные документы и авиабилеты либо заселяла людей в жилье более низкого уровня.