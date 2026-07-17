Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета России поручил доложить по информации о мошеннических действиях при организации отдыха жителей Москвы и Свердловской области

Председатель Следственного комитета России поручил доложить по информации о мошеннических действиях при организации отдыха жителей Москвы и Свердловской области

В сюжетах правовых программ на федеральных каналах сообщалось, что в Москве и Екатеринбурге десятки клиентов пострадали от противоправных действий турагента, которая брала предоплату за туристические поездки, но вместо этого предоставляла поддельные документы и авиабилеты либо заселяла людей в жилье более низкого уровня.

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