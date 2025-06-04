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ТАСС: в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне "Айсберг"

ТАСС: в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне "Айсберг"

В Японском море произошел пожар на рыболовецком судне "Айсберг". Об этом сообщает ТАСС. Начальник Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором "Остров Ионы" после получения сигнала бедствия.

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