ТАСС: в Японском море спасли 17 человек при пожаре на судне "Айсберг"

В Японском море произошел пожар на рыболовецком судне "Айсберг". Об этом сообщает ТАСС. Начальник Морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков рассказал, что все 17 членов экипажа судна покинули его на двух плотах и были спасены транспортным рефрижератором "Остров Ионы" после получения сигнала бедствия.