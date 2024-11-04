Южная Корея приветствует безвизовый въезд в Китай для своих граждан

Решение Китая предоставить безвизовый въезд южнокорейским путешественникам, как ожидается, поможет оживить поток путешественников между двумя странами, 4 ноября сообщает KBS World со ссылкой на заявление МИД Южной Кореи.
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