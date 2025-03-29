Ветврач рассказал об опасности болезни Ауески для животных

Болезнь Ауески, или псевдобешенство, — острое вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы, рассказал «Известиям» 29 марта ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.
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