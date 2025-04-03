Польша врёт, а Илон Маск не договаривает: у SpaceX есть все основания для отключения Starlink на Украине

Илон Маск явно недоволен высказываниями министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского и главы МИД Польши Радослава Сикорского После того как президентом США стал Дональд Трамп, Россия и Америка пытаются сделать осторожные шаги навстречу друг другу, впрочем, пока большая часть заявлений имеет декларативный характер, а достигнутые договорённости, например, о ненанесении ударов по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), демонстративно не соблюдаются украинской стороной.