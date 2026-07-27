Оборот малого и среднего бизнеса Казани достиг 396 млрд рублей

Скриншот презентации заместителя руководителя исполкома Казани Ильдара Шакирова Несмотря на сложную экономическую ситуацию и растущую нагрузку на бизнес, малое и среднее предпринимательство остается одним из ключевых драйверов развития экономики Казани.
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