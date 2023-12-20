Почти половина россиян считают автомобиль «членом семьи»

Почти половина россиян (47%) заявили, что считают машину практически членом семьи (47%). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервисом по проверке и подбору автомобилей «Автокод».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии