15 соседей, после общения с которыми кипишь словно чайник на плите

У каждого из нас есть свое представление об идеальном соседе. Для кого-то это капитан дальнего плавания, который месяцами не появляется, а кому-то по душе придется рубаха-парень, который и с ремонтом поможет, и чаем с печеньками угостит.
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