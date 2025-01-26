19-летний задержан в Краснодаре за поджоги ресторанов ради 35 тысяч рублей

В Краснодаре задержан 19-летний парень по подозрению в поджоге трех ресторанов. Молодой человек признался, что за совершение диверсий он действовал под руководством украинского специалиста, пообещавшего ему 35 тысяч рублей за успешное выполнение заданий и побег.