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Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 мая

Источник сообщил о задержании пяти человек, готовивших провокацию на 9 мая

МОСКВА, РИА Новости. Организация «Артподготовка»* планировала провести 9 мая фейковую акцию «Небесный полк» для осложнения работы систем противовоздушной обороны, ее организаторы задержаны, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах «В преддверии Дня Победы участники “Артподготовки”* придумали провокационную акцию “Небесный полк”, суть которой заключалась в массовом запуске 9 мая в городах России связок воздушных шаров с привязанными к ним полосками фольги, чтобы осложнить работу систем ПВО», — пояснил собеседник агентства.

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