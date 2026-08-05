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Гоночный директор «Ауди»: «Не ожидал, что команда будет насколько быстрой – и стабильно быстрой»

Гоночный директор «Ауди» Аллан Макниш подвел итоги первой половины сезона-2026. «Я доволен. Команда действительно сильно развилась, и с того момента, как я вовлечен напрямую, я вижу рост, уверенность в людях.

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