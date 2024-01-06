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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сакраменто» вышел из переговоров по Паскалю Сиакаму

«Кингз» вели с «Рэпторс» интенсивные обсуждения, но в пятницу отказались от данного варианта. Не исключено, что причиной стало желание Сиакама выйти на рынок свободных агентов в межсезонье -2024 независимо от команды, в которой он завершит сезон-23/24.

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