В среду в Венгрии задержали экс-главу Центробанка страны Дьердя Матолчи, сообщает Bloomberg.Согласно сведениям источников агентства, задержание проведено в рамках расследования дел о растрате и мошенничестве, совершенных во время руководства Матолчи Центральным банком Венгрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Зеленский боится ...
- ГБ Начался раздел Ук...
- ГБ В ФРГ призвали к ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым