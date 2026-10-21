В среду в Венгрии задержали экс-главу Центробанка страны Дьердя Матолчи, сообщает Bloomberg.Согласно сведениям источников агентства, задержание проведено в рамках расследования дел о растрате и мошенничестве, совершенных во время руководства Матолчи Центральным банком Венгрии.