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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."

"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."

По итогам двух лет наблюдений, у релокантов, сбежавших из России, есть несколько общих черт — вне зависимости от статуса и профессии.

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Комментарии
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Федор Родников
Не вините всех этих тварей ибо они невиновны,а вся вина лежит на нас,потому что это мы прёмся на их концерты,покупаем билеты по кратно завышенным ценам,превозносим их как героев и ЛОМов,это мы лепим себе кумиров и свято верим в их непогрешимость.Люди посмотритесь в зеркало и задумайтесь.
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3 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
А потом они будут за границей писать слезливые мемуары о любви к России и ее березкам, а ваши детки, ставшие сентиментальным американизированным отребьем поверят в них. И будут ненавидеть Вас, как пособников «путинского режима», сгубившего великие таланты! Вывод: воспитывайте и детей своих в неуважении к предательству!
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2 час.
Леопольд Кудасов
Не судите, да не судимы будете.
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1 час.

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