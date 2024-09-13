"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."

Федор Родников Не вините всех этих тварей ибо они невиновны,а вся вина лежит на нас,потому что это мы прёмся на их концерты,покупаем билеты по кратно завышенным ценам,превозносим их как героев и ЛОМов,это мы лепим себе кумиров и свято верим в их непогрешимость.Люди посмотритесь в зеркало и задумайтесь.

ВЗ Вячеслав Зязев А потом они будут за границей писать слезливые мемуары о любви к России и ее березкам, а ваши детки, ставшие сентиментальным американизированным отребьем поверят в них. И будут ненавидеть Вас, как пособников «путинского режима», сгубившего великие таланты! Вывод: воспитывайте и детей своих в неуважении к предательству!