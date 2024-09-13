"В 2022 году мы с вами наблюдали карикатурный «исход». Сегодня полным ходом идёт обратный процесс. С трусливым выяснением наличия уголовных дел, заискиванием на тему госконтрактов и т. п. Вот только стране они уже не нужны."
По итогам двух лет наблюдений, у релокантов, сбежавших из России, есть несколько общих черт — вне зависимости от статуса и профессии.
Комментарии
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Не вините всех этих тварей ибо они невиновны,а вся вина лежит на нас,потому что это мы прёмся на их концерты,покупаем билеты по кратно завышенным ценам,превозносим их как героев и ЛОМов,это мы лепим себе кумиров и свято верим в их непогрешимость.Люди посмотритесь в зеркало и задумайтесь.
А потом они будут за границей писать слезливые мемуары о любви к России и ее березкам, а ваши детки, ставшие сентиментальным американизированным отребьем поверят в них. И будут ненавидеть Вас, как пособников «путинского режима», сгубившего великие таланты! Вывод: воспитывайте и детей своих в неуважении к предательству!
Не судите, да не судимы будете.
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