Парламентская газета Кирилл Зыков / АГН Москва В Госдуме возьмут под парламентский контроль формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство.
Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов
Комментарии
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Александр
Опять идиоты перевозбудились.
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12 час.
Иван Ураганов
Хочешь сказать,что в поликлинике,где ты живешь или в магазинах одни русские?
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12 час.
Владимир Елкин
Дума очухалась! Не поздно ли! За здоровье и образование граждан России должны отвечать коренные граждане нашей страны! Попустительство со стороны властей в этом вопросе приведет к деградации образования, что уже сильно ощущается на последних поколениях, и ухудшению здоровья россиян, что пока не ощущается по причине резкого снижения обращаемости наших граждан к врачам, которые заинтересованы совсем не в лечении их! Многие среднеазиатские врачи не владеют русским языком, достаточным для вникания в медицинские проблемы населения!
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12 час.
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