Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Владимир Елкин

Дума очухалась! Не поздно ли! За здоровье и образование граждан России должны отвечать коренные граждане нашей страны! Попустительство со стороны властей в этом вопросе приведет к деградации образования, что уже сильно ощущается на последних поколениях, и ухудшению здоровья россиян, что пока не ощущается по причине резкого снижения обращаемости наших граждан к врачам, которые заинтересованы совсем не в лечении их! Многие среднеазиатские врачи не владеют русским языком, достаточным для вникания в медицинские проблемы населения!