Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    "Вячеслав Володин обратился к правительству по вопросу противодействия нелегальной миграции." С нелегалами вопрос про...Жёсткий контроль ...
  • Александр Денисов
    Будто у нас в госдуре идиотов меньше...Миропорядок основ...
  • Владимир Елкин
    Дума очухалась! Не поздно ли! За здоровье и образование граждан России должны отвечать коренные граждане нашей страны...Почему мигрантам ...

Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Почему мигрантам не место среди медиков и педагогов

Парламентская газета Кирилл Зыков / АГН Москва В Госдуме возьмут под парламентский контроль формирование перечня профессий, позволяющих мигрантам получить в упрощенном порядке вид на жительство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
Опять идиоты перевозбудились.
Ответить
12 час.
Иван Ураганов
Хочешь сказать,что в поликлинике,где ты живешь или в магазинах одни русские?
Ответить
12 час.
Владимир Елкин
Дума очухалась! Не поздно ли! За здоровье и образование граждан России должны отвечать коренные граждане нашей страны! Попустительство со стороны властей в этом вопросе приведет к деградации образования, что уже сильно ощущается на последних поколениях, и ухудшению здоровья россиян, что пока не ощущается по причине резкого снижения обращаемости наших граждан к врачам, которые заинтересованы совсем не в лечении их! Многие среднеазиатские врачи не владеют русским языком, достаточным для вникания в медицинские проблемы населения!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх