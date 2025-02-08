Симптоматично: в Покровске сняли и вывезли из города «самый большой на Донбассе» украинский флаг Российские войска продолжают продвижение на Покровском направлении.
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Симптоматично: в Покровске сняли и вывезли из города «самый большой на Донбассе» украинский флаг Российские войска продолжают продвижение на Покровском направлении.
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