БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Против пророссийской Гагаузии могут бросить натовский спецназ

Против пророссийской Гагаузии могут бросить натовский спецназ

К противостоянию в Молдавии готовятся американские десантники, европейские силовики и украинские националисты Ирина Гусева Материал комментируют: Дмитрий Соин Обстановка в Гагаузии, где 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, накаляется.

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