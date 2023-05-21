К противостоянию в Молдавии готовятся американские десантники, европейские силовики и украинские националисты Ирина Гусева Материал комментируют: Дмитрий Соин Обстановка в Гагаузии, где 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, накаляется.
К противостоянию в Молдавии готовятся американские десантники, европейские силовики и украинские националисты Ирина Гусева Материал комментируют: Дмитрий Соин Обстановка в Гагаузии, где 14 мая прошел второй тур выборов главы региона, накаляется.
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