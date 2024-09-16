Деревня в Уэльсе отказалась принимать англичан, чтобы не портить свой язык

Местный совет валлийской деревни Ботвног на западе Уэльса заблокировал строительство 18 социальных домов на том основании, что застройщики не смогли гарантировать, что их заселят только носители валлийского языка, 16 сентября пишет The Telegraph.
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