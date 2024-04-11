Роботизированная трансплантация легких уже не за горами, говорят ученые

Обсуждая плюсы и минусы роботизированной трансплантации легких, доктор медицинских наук Альберт Хореги (Albert Jauregui) рассказал участникам ежегодного собрания и научных сессий Международного общества трансплантации сердца и легких (ISHLT), состоявшегося в Праге, что пришло время роботизированной хирургии.
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