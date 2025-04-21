Бананы могут оказаться в дефиците

Представители Россельхознадзора 21 апреля проверят эквадорских поставщиков бананов в связи с участившимися случаями нарушений фитосанитарной безопасности, сообщил глава ассоциации торговли и экспорта бананов Эквадора (Acorbanec) Ричард Саласар.
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