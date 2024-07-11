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«Кто такие свингеры, узнал только вчера»

«Кто такие свингеры, узнал только вчера»

Глава Осы ответил на претензии депутатов.Второй день в Пермском крае не утихает скандал - в Интернет попала информация, что мэр райцентра Оса Алексей Григорьев оказался членом свингер-клуба и частым гостем подобных вечеринок.

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