«Кто такие свингеры, узнал только вчера»

Глава Осы ответил на претензии депутатов.Второй день в Пермском крае не утихает скандал - в Интернет попала информация, что мэр райцентра Оса Алексей Григорьев оказался членом свингер-клуба и частым гостем подобных вечеринок.
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