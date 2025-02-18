ВСУ «вцепились» в курское пограничье на фоне переговоров, боясь потерять «позицию силы» Юлия СоколоваУкраинские боевики продолжают удерживать отдельные участки в Курской области, надеясь использовать их как «козырь» на переговорах с Россией.