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Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая

Американские аналитики назвали две темы для обсуждения на предстоящих переговорах глав России и Китая

В понедельник, 20 марта, в Россию с официальным визитом прибудет председатель КНР Си Цзиньпин. Он проведет переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным.

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