«Жить на работе» больше не модно

Ещё недавно готовность работать на пределе считалась одним из главных признаков ценного сотрудника. Но рынок труда меняется: компании всё чаще понимают, что постоянные переработки ведут не к росту эффективности, а к выгоранию, текучести и снижению качества решений.
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