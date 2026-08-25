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Актуальные комментарии

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«Жить на работе» больше не модно

«Жить на работе» больше не модно

Ещё недавно готовность работать на пределе считалась одним из главных признаков ценного сотрудника. Но рынок труда меняется: компании всё чаще понимают, что постоянные переработки ведут не к росту эффективности, а к выгоранию, текучести и снижению качества решений.

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