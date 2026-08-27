Крупный штраф "за неисполнение решений губернатора" появится в России для граждан и юрлиц

Размер денежного взыскания за нарушение будет до 1 млн рублей За неисполнение решений глав регионов или оперативных штабов предлагают штрафовать: граждан - от трех до пяти тысяч рублей, юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей, пишет "Парламентская газета".
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