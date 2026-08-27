Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крупный штраф "за неисполнение решений губернатора" появится в России для граждан и юрлиц

Крупный штраф "за неисполнение решений губернатора" появится в России для граждан и юрлиц

Размер денежного взыскания за нарушение будет до 1 млн рублей За неисполнение решений глав регионов или оперативных штабов предлагают штрафовать: граждан - от трех до пяти тысяч рублей, юрлиц - от 300 тысяч до 1 млн рублей, пишет "Парламентская газета".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии