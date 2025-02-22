Трамп: США пытаются вернуть средства, израсходованные Байденом на Украину

Американский президент Дональд Трамп во время выступления на Конференции консервативных политических действий (CPAC) заявил, что США добьются от Украины возврата $350 млрд, которые администрация его предшественника Джо Байдена потратила на конфликт.
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