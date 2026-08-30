В Новосибирске мопед сбил четырехлетнюю девочку на глазах родителей

ДТП случилось днем 29 августа у дома по улице Лобачевского, 71. «38-летняя женщина ща рулем мопеда «Хонда» сбила 4-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.