В Новосибирске мопед сбил четырехлетнюю девочку на глазах родителей

ДТП случилось днем 29 августа у дома по улице Лобачевского, 71. «38-летняя женщина ща рулем мопеда «Хонда» сбила 4-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении взрослого», - сообщили в ГАИ по Новосибирску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Напавший на учите...
- Новосибирец разгр...
- M Винни-Пух и все-в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым