Новости, события, факты

145 832 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег
    Вот именно вы больной человек,возомнивший себя невесть кем и опустившись до оскорблений,а почему я вас считаю вруном ...Эвакуировать 3 ми...
  • Олег
    Ты чудо в перьях,ты бы помолчал умник,выглядишь не совсем полноценным со своими попытками напакоститьЭвакуировать 3 ми...
  • Светлана Касьянова
    Да, именно такНазло США: Зачем ...

На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

На Украине рассказали, когда гарантированно начнутся переговоры Москвы и Киева

Соединенные Штаты не смогли победить, активно участвуя в украинском конфликте. Без сомнения, некоторые их цели в Европе и Украине достигнуты, однако главное, что Вашингтону необходимо было получить в результате развития ситуации, не осуществилось.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх