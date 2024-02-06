Первую партию картофеля ввезли в Приморье через Суйфэньхэ

Первая за четыре года партия картофеля ввезена в Приморье из провинции Хэйлунцзян. Экспорт картофеля через Суйфэньхэ приостанавливался из-за пандемии коронавируса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) новостного ресурса Biang.