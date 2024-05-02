«Салехард-430» собирает идеи. Следующий год для нашего города будет юбилейным

«Дата значимая – при поддержке губернатора и праздничные мероприятия проведём, и запустим проекты, которые зададут вектор стремительного развития Салехарда на ближайшую пятилетку», – отметил глава Салехарда Алексей Титовский.
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