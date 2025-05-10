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  • владимир рябченко
    Те, кто ратует за войну НИКОГДА не встретятся Вам в окопе...Европейцы окончат...
  • Юрий Золотарев
    Ссыте в памперсы?? Правильно делаете. Главное - успевайте их, памперсы, вовремя менять. Чтоб не воняло.Европейцы окончат...
  • карюкалов вячеслав
    Хм...Неизбранные упыри...

Советские войска освободили Прагу, уничтожив немецкие банды в городе

Советские войска освободили Прагу, уничтожив немецкие банды в городе

ЛОНДОН, 9 мая — Хотя захваченная чехами пражская радиостанция сообщила, что танковые части 3-й армии генерала Джорджа Паттона в понедельник к полуночи вышли на рубеж в 11 километрах к югу от Праги, столицу Чехословакии освободила Красная армия, проводившая наступление с востока.

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