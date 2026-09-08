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Каллас после победы АдГ заявила об опасности партий, не видящих "угрозу" от РФ

Каллас после победы АдГ заявила об опасности партий, не видящих "угрозу" от РФ

Глава европейской дипломатии после победы «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Анхальт заявила об опасности политических партий, которые не видят якобы угроз со стороны России.

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