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Культуромания

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Zivert и The Hatters выступят на Дворцовой площади 16 ноября

Zivert и The Hatters выступят на Дворцовой площади 16 ноября

16 ноября в Санкт-Петербурге начинает работу Международный культурный форум. В рамках мероприятия на Дворцовой площади состоится концерт, хедлайнерами которого станут Zivert, Dabro и The Hatters, сообщает «Коммерсантъ».

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