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Владимирские новости

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Патриарх Кирилл наградил владимирского митрополита Никандра орденом

Патриарх Кирилл наградил владимирского митрополита Никандра орденом

Митрополит Владимиро-Суздальский Никандр получил орден преподобного Сергия Радонежского III степени за ревностное служение и в честь дня рождения.

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