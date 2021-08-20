Влажные сбычи

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаВлажные сбычиУже восьмой год пошёл влажным мриям щырых украинцев. Уже Крымский мост стоит. Северный поток 2 вот-вот войдёт в строй.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьsvetlana leichnerБратья Стругацкие с ,, Обитаемым островом ,, нервно курят в сторонке . Чем сейчас заняты все эти ,, укрописатели ,, ? На хлеб то грошей хватило ?ААлександрИнтересно было бы посмотреть на этого утырка,что накарябал этакое. С какого дерева слез этот грамотей и историк?Светлана Свободная"Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты, осталась гадость"...Светлана ХудяковаЧерез 8 лет,после революции гидности,стоит придурок в очереди за просроченными колбасными изделиями и громко что бы слышали все объявляет,что он не раб.Задаю вопрос,каким это ветром такого великого не раба,на такую мусорку занесло?И тут начинается песнь,вернее письня,о титульной нации.Один мужик из очереди на чистом украинском языке,перемежая русским матом,объяснил ему где его место,а если не заткнется,затолкает ему колбасу в глотку.Комментировать
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