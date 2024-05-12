Уровень воды в Лене в Якутии превысил максимально допустимый на 120 см

Река Лена в Якутии вышла из берегов, уровень воды превысил максимально допустимую отметку на 120 см. Об этом сообщает Министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии