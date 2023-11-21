Юровский парк под крылом Воробьева: казнокрадство и девушки в красном

Самый настоящий детектив развернулся намедни в Подмосковье. Сначала в Редакцию пришло письмо от Артема Константиновского, который возглавляет МАУК (Муниципальное автономное учреждение культуры) "Дирекция парков Балашихи".
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