В Приволжском районе прошёл осенний фестиваль ГТО среди трудовых коллективов

Состоялся осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди трудовых коллективов организаций Приволжского муниципального района Астраханской области, посвящённый Году единства народов России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
- СИ Морпех-ветеран СВ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым