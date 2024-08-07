«Ситуация ухудшилась»: что известно о массированной атаке ВСУ на Курскую область на утро 7 августа Юлия СоколоваУкраинские источники подняли небывалую информационную волну, Запад подхватил, но очень осторожно.
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