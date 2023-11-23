Прорывные решения. На AI Journey наградили лауреатов премии «Лидеры ИИ»

Российские ученые, компании и регионы стали обладателями первой Национальной премии «Лидеры ИИ». Церемония награждения состоялась в рамках международной конференции Сбербанка по искусственному интеллекту и машинному обучению AI Journey, а вручали призы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр цифрового развития РФ Максут Шадаев и гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
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