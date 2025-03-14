Британец разбил заднее стекло Tesla, заприметив пакет из универмага

Камеры автомобиля Tesla записали момент, как велосипедист разбивает заднее стекло и забирает пакет. Злоумышленник в маске украл новую куртку Stone Island, стоимостью 1000 фунтов стерлингов (около 112000 рублей).
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