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Еврокомиссар Кубилюс: «Наша главная забота – оплатить как можно больше ударов по России»

Еврокомиссар Кубилюс: «Наша главная забота – оплатить как можно больше ударов по России»

Никакие переговоры не остановят антироссийскую войну, поэтому Евросоюзу нужно сосредоточиться на обеспечении ВСУ.

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