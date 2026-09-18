Еврокомиссар Кубилюс: «Наша главная забота – оплатить как можно больше ударов по России»

Никакие переговоры не остановят антироссийскую войну, поэтому Евросоюзу нужно сосредоточиться на обеспечении ВСУ.
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Устроить дедуле: вот пуля пролетела и ага.. и ничего он не узнает, что было дальше !!!
Европа нас бомбит, а нам её нельзя... Как-то это не правильно.