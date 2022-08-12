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Макдэвид о 6-летнем фанате «Эдмонтона», умершем от рака мозга: «Он был удивительным мальчиком, всюду несущим свет»

Коннор Макдэвид сказал, что будет часто думать о Бене Стелтере.  «Эдмонтон» активно поддерживал 6-летнего болельщика, боровшегося с раком мозга.

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