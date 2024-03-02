Главком ВСУ заявил о замене «не владеющих обстановкой» командиров ряда бригад

Сырский заявил о замене командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении В отношении командиров ряда бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на восточном направлении, «не владеющих обстановкой», будут приняты кадровые решения.
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